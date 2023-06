ATP HalleWestfalen: Alexander Bublik schlägt im Finale Andrey Rublev

Alexander Bublik hat den Titel beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen geholt. Der Kasache gewann gegen Andrey Rublev mit 6:3, 3:6 und 6;3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2023, 15:55 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik darf mit seiner Woche in Halle sehr zufrieden sein

Größter Karriere-Triumph für Alexander Bublik! Der Kasache setzte sich im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen gegen Andrey Rublev mit 6:3, 3:6 und 6:3 durch und holte damit seinen zweiten Titel auf der Tour. Rublev verlor wie schon 2021 ein Endspiel in Halle - damals hatte sich der Franzose Ugo Humbert überraschend zum Sieger gekrönt.

Bublik, der bislang nur in Montpellier im vergangenen Jahr triumphiert hatte, zeigte wie schon die gesamte Turnierwoche über eine konzentrierte Leistung. Im allerletzten Spiel flatterten allerdings noch einmal die Nerven: Da leistete sich der Außenseiter drei Doppelfehler - und durfte nach 94 Spielminuten dennoch jubeln.

Mit seinem Sieg in HalleWestfalen wird Alexander Bublik in der Weltrangliste auf Position 27 vorstoßen. Und damit in Wimbledon gesetzt sein.

Die einheimischen Titelträume wurden in HalleWestfalen 2023 jeweils im Halbfinale begraben: Alexander Zverev verlor am Samstag gegen Bublik mit 3:6 und 5:7. Und auch Andreas Mies, der mit dem Brasilianer Marcel Demoliner antrat, sowie Oscar Otte im Verein mit Jan-Lennard Struff mussten im Halbfinale die Segel streichen.

