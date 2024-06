ATP HalleWestfalen: Alexander Zverev kämpft sich ins Halbfinale

Der Hamburger Alexander Zverev hat mit großem Kampfgeist die Vorschlussrunde des ATP-World-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen erreicht. Er besiegte Arthur Fils in drei Sätzen.

von red./SID

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 17:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev steht beim Heimturnier in HalleWestfalen im Halbfinale

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen.

Alexander Zverev steht im Halbfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen: Der DTB-Spieler hatte mit dem Franzosen Arthur Fils zwar hart zu kämpfen, schlussendlich sicherte er sich jedoch nach 2:30 Stunden Spielzeit einen 6:7-(5),-6:3,-6:4-Erfolg. In der Vorschlussrunde am Samstag bekommt es der Hamburger mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun, der in der Partie zuvor den US-Amerikaner Marcos Giron in zwei Sätzen bezwingen konnte.

Zverev zeigte eine durchaus gute Leistung, sowohl auf der mental-kämpferischen als auch auf der spielerischen Seite, denn Fils machte dem Turnier-Zweiten das Leben nicht gerade einfach. So sah das Publikum im Gerry-Weber-Stadion in Satz eins eine völlig ausgeglichene Partie. Der Satzgewinn hing am Ende nur von wenigen Momenten ab. Erst in Satz zwei gelang es dem 27-Jährigen sich leistungstechnisch abzusetzen.

“Ich bin glücklich”

Auch der finale Akt entschied sich erst zur Mitte des Satzes, davor hätte sich Zverev auch nicht über eine deutlichere Führung des jungen Mannes aus Nordfrankreich beschweren dürfen. Mit Hurkacz wartet im Semfinale einer der besten Rasenspieler überhaupt auf den aktuell Weltranglisten-Vierten, möglicherweise wird sich der Olympiasieger von 2021 in Tokio also noch einen Tick mehr strecken müssen, um am Ende als Sieger vom Platz gehen zu können.

"Ich bin glücklich. Hoffentlich kann ich meinen Lauf fortsetzen", sagte der zweifache Grand-Slam-Finalist, der sich mit seinem Auftritt im ersten Satz nicht vollends zufrieden zeigte: “Aber dann wurde es besser.”

Das Einzel-Tableau in HalleWestfalen.