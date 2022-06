ATP HalleWestfalen: Daniil Medvedev vermisst Alexander Zverev

Manchmal mag es Daniil Medvedev auch ruhig. Besonders gerne nach vielen hektischen Tagen in den großen Tennis-Metropolen, wie nun nach dem Grand Slam-Treffen in Paris, unterm Eiffelturm.

von PM



© TERRA WORTMANN OPEN/HalleWestfalen Daniil Medvedev am Montag in HalleWestfalen

„Halle mit seiner ruhigen Atmosphäre und den kurzen Wegen liegt mir eigentlich sehr. Da finde ich normaler Weise mein bestes Tennis“, sagte der 26-jährige, der an diesem Montag zum zweiten Mal in seiner beeindruckenden Karriere auf Platz eins der Weltrangliste vorgestoßen ist.

Beim traditionsreichen 500er in HalleWestfalen will ATP-Frontmann Medvedev selbstverständlich deutlich besser abschneiden als im Vorjahr, als er überraschend in der Auftaktrunde am starken Lokalmatador Jan-Lennard Struff scheiterte. „Ich habe mir vorgenommen, um den Titel mitzuspielen. Das ist normal, wenn man als topgesetzter Mann antritt“, sagte Medvedev, der am Montagmittag von Turnierdirektor Ralf Weber im Namen der 29. TERRA WORTMANN OPEN begrüßt worden war – auch mit einer Torte, die natürlich die besondere Zahl zierte: EINS. „Wir freuen uns, die Nummer eins der Welt bei uns zu Gast zu haben“, sagte Weber, „er ist auf jeden Fall einer der klaren Titelfavoriten.“

Gefragt beim Pressegespräch in der OWL ARENA, wie er den zweiten Sprung auf den Tennisgipfel einschätze, sagte Medvedev: „Wenn du in der Wertung über die letzten 52 Wochen die meisten Punkte hast, dann hast du es verdient, da oben zu stehen. Das ist fair. Die Zahlen lügen nicht.“ Medvedev war im Saisonverlauf bereits einmal die Nummer eins gewesen, von Ende Februar bis Anfang der vierten Märzwoche. In der Weltrangliste des heutigen Montags, in der Alexander Zverev auch ein neues Allzeithoch als Nummer zwei erreichte, stand übrigens erstmals seit November 2003 keiner der Großen Drei – also Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic – auf den beiden ersten Plätzen.

Medvedev startet gegen Goffin

Medvedev will sich bis zum Start seiner Erstrundenpartie gegen den Belgier David Goffin noch ordentlich Trainingszeit nehmen, um gerüstet zu sein für die gleich schwere Bewährungsprobe. „Ich fühle mich inzwischen viel wohler auf Gras als in den letzten Jahren. Aber mein Lieblingsbelag ist immer noch der Hartplatz geblieben“, sagte Medvedev. Am Sonntag hatte Medvedev überraschend das Finale in s‘Hertogenbosch gegen Außenseiter Tim Van Rihjthoven verloren, die neue Nummer 106 der ATP-Weltrangliste. „Auf Rasen sind solche Überraschungen immer möglich. So wie er gegen mich und überhaupt im Turnier spielte, hat er das Potenzial, bald unter die Top 30 zu rutschen.“

Medvedev bedauerte bei der Medienkonferenz die verletzungsbedingte Abwesenheit von Deutschlands Spitzenmann Alexander Zverev: „Das ist natürlich sehr bedauerlich für das Turnier, wenn der beste Spieler des eigenen Landes nicht antreten kann“, so Medvedev. „Aber ich bin sicher, dass Sascha stark zurückkommen wird – auch hier in Halle.“ Die Konkurrenz bei der 29. Auflage von Deutschlands wichtigstem Herrentennis-Wettbewerb sei in den nächsten Tagen enorm, sagte Medvedev. „Vier Top Ten-Spieler und viele weitere erstklassige Leute. Das wird ein ganz harter Kampf um den Pokal.“

