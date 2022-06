ATP HalleWestfalen: Nick Kyrgios verliert Ass-Fest gegen Hubert Hurkacz

Die australische WundertüteNick Kyrgios musste sich im Halbfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Halle einem beherzt kämpfenden Hubert Hurkacz in einem Nervenkrimi geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2022, 19:05 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios im Halbfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen

Nach Satz eins sah es beim ATP-Rasenturnier in Halle/Westfalen schon nach einem Finale zwischen Daniil Medvedev und Nick Kyrgios aus, schlussendlich setzte sich aber der Pole Hubert Hurkacz in einem wahren Tiebreak-Krimi nach 2:04 Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:6 (2), 7:6 (4) durch. Insgesamt pfefferten sich die beiden aufschlagstarken Spieler während der gesamten Partie 57 Asse um die Ohren - das "Enfant terrible" aus Australien packte sogar drei mehr als sein siegreiches Gegenüber aus dem Köcher - allerdings auch bei sieben Doppelfehlern bei lediglich einem von Hurkacz. Zuvor hatte Daniil Medvedev den Lokalmatador Oscar Otte in zwei Sätzen bezwungen.

Für den Westslawen ist es das erste Endspiel auf Rasen.

