ATP HalleWestfalen: Joao Fonseca ist schon da!

Brasiliens Jungstar Joao Fonseca schlägt erstmals beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen auf. Und wurde von Turnierchef Ralf Weber schon herzlich willkommen geheißen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.06.2025, 17:23 Uhr

© Noventi Open Joao Fonseca mit Turnierchef Ralf Weber in HalleWestfalen

Die Veranstalter des ATP 500-Rasenturniers TERRA WORTMANN OPEN freuen sich, eine der begehrtenWildcards an den 18‑jährigen Brasilianer João Fonseca zu vergeben – ein Zeichen für die Förderung aufstrebenderTalente im Rahmen der 32. Ausgabe des Turniers.

Vom 14. bis 22. Juni 2025 verwandelt sich die OWL ARENA mit ihrem Centre Court erneut in das Mekka desRasentennis. In diesem hochkarätigen Feld mit sechs Top‑20-Spielern wie Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas bietet sich Fonseca die Chance, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Next-Gen Sieger João Fonseca, im Jahre 2006 geboren, ist eines der größten Tennis-Versprechen und hat sich in den vergangenen Monaten eindrucksvoll etabliert. Durch seinen ersten ATP-Titel in Buenos Aires hat Fonseca ein historisches Kapitel aufgeschlagen. Er wurde zum jüngsten brasilianischen ATP-Champion aller Zeiten und auch zu einem der jüngsten Turniersieger auf Sand seit Rafael Nadal. Zwar erst 18, gehört er bereits zur neuen Generation, die das internationale Tennis prägt. Die Zusage für Halle folgt auf einen Aufwärtstrend, der ihn in den Fokusaufstrebender Talente rückt.

„Mit João Fonseca vergeben wir erneut eine Möglichkeit, ein außergewöhnliches Talent früh der ATP-Welt zu präsentieren. Halle ist nicht nur ein Turnier – es ist eine Bühne für Tennis-Zukunft, äußert Turnierdirektor Ralf Weber mit Begeisterung.

Fonseca hatte 2024 in Halle sein Rasendebüt gefeiert, damals noch als Weltranglisten-337. Inzwischen hat er sich in die Top 60 gespielt und gilt als potenzieller Überraschungskandidat für Wimbledon 2025.

„Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und bin sehr dankbar für diese Möglichkeit. Halle ist ein besonderer Ort”, sagte Fonseca bei seiner Ankunft.

Fonseca wird in den kommenden Tagen intensive Trainingseinheiten auf den Rasenplätzen der OWL ARENA absolvieren. „João verkörpert genau das, wofür unser Turnier steht: Jugend, Leidenschaft und Zukunft. Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr”, betont Turnierdirektor Ralf Weber.