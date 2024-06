ATP HalleWestfalen: Krawietz/Pütz verpassen heimischen Finalerfolg

Das Deutsche Top-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten sich im Endspiel des ATP-World-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen der an eins gereihten Paarung Simone Bolelli/Andrea Vavassori geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 14:35 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten sich im Endspiel von HalleWestfalen geschlagen geben

Das deutsche Publikum durfte sich beim ATP-World-Tour-500-Event in HalleWestfalen nicht über einen Erfolg der beiden Lokalmatadore Kevin Krawietz und Tim Pütz freuen: Die beim prestigeträchtigen Rasen-Turnier in Ostwestfalen an zwei gesetzten DTB-Spieler mussten im Finale eine denkbar knappe 6:7-(3),-6:7-(5)-Niederlage gegen die Top-Paarung Simone Bolelli und Andrea Vavassori aus Italien einstecken.

Dennoch war es für Krawietz/Pütz das beste Ergebnis in dieser Saison, bislang war den beiden noch keine Endspielteilnahme 2024 vergönnt gewesen. Besonders gegenüber der letztwöchigen Erstrunden-Niederlage beim 250er-Turnier am Stuttgarter Weissenhof gegen das deutsche Duo Cinstantin Frantzen und Hendrik Jebens war eine klare Leistungssteigerung zu erkennen. Nächster Halt für Krawietz/Pütz ist das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, wo sie im Vorjahr bis ins Halbfinale vordringen konnten.

