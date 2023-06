ATP HalleWestfalen live: Alexander Zverev vs. Alexander Bublik

Alexander Zverev und Alexander Bublik spielen heute im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen gegeneinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream beim ZDF und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 19:41 Uhr

© Jürgen Hasenkopf/Getty Images Alexander Zverev und Alexander Bublik treffen zum vierten Mal aufeinander

Es wird das vierte Aufeinandertreffen der beiden werden, Bublik führt in der internen Bilanz mit 2:1-Siegen. Das letzte Treffen in Monte-Carlo vor ein paar Wochen ging allerdings an Zverev.

Beide Spieler konnten in den Viertelfinali überzeugen: Alexander Bublik profitierte zwar von der Aufgabe von Jannik Sinner, zeigte davor aber formidables Tennis. Und Alexander Zverev behielt gegen Ende seines Sieges gegen Nicolas Jarry in einigen haarigen Situationen die Nerven.

Zverev vs. Bublik - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexander Bublik gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream beim ZDF.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen