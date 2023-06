ATP HalleWestfalen live: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Alexander Zverev treffen in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Europsort, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 08:28 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Alexander Zverev treffen sich zum zwölften Mal

Elf Mal haben Dominic Thiem und Alexander Zverev bislang gegeneinander gespielt, der Österreicher hat mit 8:3-Siegen die Nase vorne. Das letzte Match gewann allerdings Zverev, und zwar 2021 in Madrid.

Während es für Dominic Thiem das erste Match auf Rasen 2023 sein wird, hat Zverev seine Premiere schon hinter sich: Am gestrigen Montag unterlag er an der Seite von Andrey Rublev in Runde eins des Doppel-Wettbewerbs Nathaniel Lammons und Jackson Withrow mit 4:6 und 3:6.

Thiem vs. Zverev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Europsort und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen