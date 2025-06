ATP HalleWestfalen live: Jannik Sinner vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Yannick Hanfmann treffen in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turmiers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 11:14 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann und Jannik Sinner treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird die dritte Begegnung zwischen Sinner und Hanfmann werden, die erste außerhalb einer Grand-Slam-Veranstaltung. 2023 hatte sich der Italiener bei den US Open glatt behauten können, im vergangenen Jahr in Wimbledon gelang Yannick Hanfmann immerhin ein Satzgewinn.

Für Titelverteidiger Sinner wird es darüber hinaus der erste Auftritt im Einzel nach der dramatischen Finalniederlage in Roland-Garros gegen Carlos Alcaraz. Im Doppel ist Sinner in HalleWestfalen an der Seite von Lorenzo Sonego schon am Montag gescheitert.

Sinner vs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Yannick Hanfmann gibt es ab 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen