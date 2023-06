ATP HalleWestfalen live: Yannick Hanfmann vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Livetracker

Yannick Hanfmann und Andrey Rublev treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Livetracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 12:01 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann revanchierte sich in Rom für seine Auftaktniederlage in Australien.

Die beiden bisherigen Begegnungen zwischen Yannick Hanfmann und Andrey Rublev fanden in diesem Jahr statt. Während der Weltranglistensiebte aus Russland bei den Australian Open siegen konnte, revanchierte sich der Badener mit einem Erfolg im Achtelfinale beim Masters-Turnier in Rom. Mit Position 53 steht der 31-jährige Hanfmann aktuell auf seinem Karrierehoch.

