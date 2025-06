ATP HalleWestfalen: Ofner übersteht erste Quali-Runde - und trifft nun auf Engel

Sebastian Ofner spielt beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen um einen Platz im Hauptfeld. In der zweiten Runde der Qualifikation kommt es zu einem deutsch-österreichischen Duell mit Justin Engel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2025, 18:13 Uhr

© GEPA pictures Sebastian Ofner überstand die erste Quali-Runde

Sebastian Ofner hat beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen seine erste Hürde in der Qualifikation genommen. Der Österreicher setzte sich am Samstag in seinem ersten Rasenmatch des Jahres gegen Benjamin Hassan (Libanon) knapp mit 7:6 (4) und 7:5 durch.

Im Kampf um einen Hauptfeld-Platz trifft Ofner am Sonntag auf Justin Engel. Der deutsche Youngster, der am Freitag im Viertelfinale der BOSS OPEN in Stuttgart gegen Felix Auger-Aliassime verloren hatte, besiegte Roman Safiullin nach Abwehr eines Matchballs mit 6:7 (4), 7:6 (6) und 7:5.

Von den vier Deutschen, die in der Qualifikation starteten, darf zudem noch Yannick Hanfmann auf eine Hauptfeld-Teilnahme hoffen. Der 33-Jährige gewann gegen Yoshihito Nishioka mit 6:4 und 6:1 und trifft nun auf Nicolas Jarry. Max Schönhaus und Patrick Zahraj kassierten am Samstag hingegen Niederlagen.

Das Qualifikations-Tableau in HalleWestfalen