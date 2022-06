ATP HalleWestfalen: Oscar Otte nach starker Leistung in Runde zwe

Oscar Otte ist mit einem 7:6 (5) und 6:4 gegen Miomir Kecmanovic in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen.

Oscar Otte überzeigt auch in HalleWestfalen

Die Chance auf einen Heimsieg beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen lebt: Denn mit Oscar Otte, der erstmals in Halle am Start ist, steht ein Deutscher in Runde zwei der traditionellen Rasen-Veranstaltung. Otte besiegte Miomir Kecmanovic mit 7:6 (5) und 6:4, verzeichnete dabei 42 Gewinnschläge. Im nächsten Match bekommt es der Kölner mit Nikoloz Basilashvili zu tun.

Größere Probleme hatte dagegen Stefanos Tsitsipas, die Nummer zwei des Turniers. Der Grieche musste gegen Benjamin Bonzi über drei Sätze gehen, gewann aber schließlich mit 7:6 (1), 1:6 und 6:3. Tsitsipas spielt schon am morgigen Mittwoch gegen Nick Kyrgios, der sich gegen Daniel Altmaier in zwei Sätzen behaupten konnte.

Als letzter der Turnierfavoriten steigt am Mittwoch auch Daniil Medvedev in den Einzel-Betrieb ein. Der Russe bekommt es mit David Goffin zu tun. Auf den Sieger wartet in Runde zwei Ilya Ivashka.

