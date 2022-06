ATP HalleWestfalen: Pütz gewinnt Prestige-Duell gegen Krawietz und Mies

Tim Pütz ist mit seinem Partner Michael Venus in das Halbfinale des Doppel-Wettbewerbs beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen eingezogen. Pütz/Venus gewannen gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies mit 7:5 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2022, 18:43 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Michael Venus stehen in HalleWestfalen im Halbfinale

Während Pütz und Venus als Nummer drei in den Doppel-Wetbbewerb in HalleWestfalen gegangen waren, sind die zweimaligen French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies diesmal in der Setzliste nicht enthalten gewesen. Und "KraMies" hatten schon in Runde eins echte Probleme, gewannen gegen Daniel Altmaier und Oscar Otte doch noch mit 6:7 (6), 6:3 und 10:8. Gegen Pütz/Venus setzte es aber ein 5:7 und 5:7.

Pütz und Venus bestätigten indes ihre gute Verfassung. Schon vergangene Woche in Stuttgart hatten die beiden groß aufgespielt, waren erst im Endspiel an Hubert Hurkacz und Mate Pavic gescheitert. In der Vorschlussrunde von HalleWestfalen wartet nun eine besondere Aufgabe, nämlich die frisch gekürten Champions aus Roland Garros: Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer.

Das zweite Halbfinale bestreiten das topgesetzte Paar Marcel Granollers und Horacio Zeballos gegen Ivan Dodig und Austin Krajicek, die Finalisten der French Open 2022.

Hier das Doppel-Tableau in HalleWestfalen