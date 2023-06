ATP HalleWestfalen: Roberto Bautista Agut bezwingt topgesetzten Medvedev

Roberto Bautista Agut gelang im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev die Überraschung und siegte in zwei Sätzen 7:5, 7:6(3).

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 18:15 Uhr

© Getty Images Roberto Bautista Agut konnte gegen Daniil Medvedev jubeln.

Das Match startete zunächst mit zwei Breaks. Anschleißend stabilisierten sich beide Kontrahenten und servierten ihre Aufschlagspiele jeweils aus. Erst beim Stand von 6:5 für Bautista Agut wackelte Medvedevs Aufschlag erneut und der Spanier nutzte einen weiteren Breakball zum Satzgewinn.

Auch im zweiten Satz erspielte sich der an Nummer acht gesetzte Spanier in den nächsten Aufschlagspielen weitere Breakchancen, die Medvedev jedoch abwehren konnte, der vor allem bei eigenem zweiten Aufschlag anfällig wirkte. Letztlich konnte beide Akteure ihre Aufschlagspiele durchbringen und der Tiebreak musste eine Entscheidung bringen. In diesem präsentierte sich Medvedev sehr fehlerhaft und rannte von Anfang an einem Rückstand hinterher, den der Russe nicht mehr aufholen sollte. Nach 1:53 Stunde vollierte Bautista Agut am Netz zum Halbfinaleinzug.

Zweite Halbfinalteilnahme für Bautista Agut in Halle

Für den 23. im ATP Ranking ist das nach 2018 die zweite Halbfinalteilnahme im westfälischen Halle. Gegner ist am Samstag der Sieger aus dem Duell Andrey Rublev gegen Tallon Griekspor.