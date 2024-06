ATP HalleWestfalen: Solider Alexander Zverev erreicht das Viertelfinale

Der Hamburger Alexander Zverev steht nach einem Zweisatz-Erfolg über den Italiener Lorenzo Sonego im Viertelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 21:24 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht nach einem Zweisatz-Erfolg über Lorenzo Sonego im Viertelfinale von HalleWestfalen

Während sich Alexander Zverev gestern in der ersten Runde des ATP-World-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen gegen den Kölner Qualifikanten Oscar Otte noch richtig schwer tat, gab es am Mittwochabend im Achtelfinale einen angenehmeren Zweisatz-Erfolg über Lorenzo Sonego. Der Hamburger setzte sich nach 1:43 Stunden Spielzeit mit 6:4, 7:6 (5) gegen den Italiener durch und bekommt es in der Runde der letzten Acht am Freitag mit dem Franzosen Arthur Fils zu tun, der zuvor am Tag den Schwarzwälder Dominik Koepfer klar mit 6:3, 6:4 aus dem Wettbewerb nahm.

Gegen den ungesetzten Italiener Sonego startete Zverev mit einem frühen Break zum 1:0 in die Partie. Sonego hielt mit insgesamt drei Assen im ersten Satz dagegen und ließ seinen Gegner zunächst nicht entscheidend davonziehen, hatte jedoch massive Probleme mit dem ersten Aufschlag. Zverev profitierte davon und nutzte sein Aufschlagspiel zum 6:4-Satzgewinn.

Im zweiten Satz legte Sonego beim Aufschlag zu, Zverev punktete nun vermehrt mit Assen, schaffte drei Aufschlagspiele in Folge zu Null. Im Tie-Break behielt die Nummer vier der Welt schließlich die Oberhand.

Struff am Donnerstag gegen Tsitsipas

Zverev, der vor Wochenfrist zur Regeneration kurzfristig auf seine Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart verzichtet hatte, kann nach dem Einzug ins Viertelfinale weiter auf seinen ersten Titelgewinn im "deutschen Wimbledon" hoffen. 2016 und im Folgejahr hatte der Rechtshänder in Halle jeweils erst im Finale verloren.

Am Donnerstag bestreitet in Jan-Lennard Struff die deutsche Nummer zwei in Halle ihr Achtelfinalmatch. Der Warsteiner trifft dabei auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Elfter der Weltrangliste. Der Weg in die Runde der besten 16 war für Struff ein echter Kraftakt: Gegen den Italiener Luciano Darderi siegte der 34-Jährige am Mittwoch 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (12:10). Nach 2:34 Stunden verwandelte Struff seinen sage und schreibe zehnten Matchball.

Das Einzel-Tableau in HalleWestfalen.