ATP HalleWestfalen: Topfavorit Daniil Medvedev startet souverän

Turnierfavorit Daniil Medvedev ist mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:2 gegen David Goffin in das ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 13:50 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat in HalleWestfalen einen blitzsauberen Start hingelegt

Bei der Auslosung für das ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen mag Daniil Medvedev vielleicht ein wenig geschluckt haben. Denn David Goffin ist eigentlich kein Gegner, gegen den man schon in Runde eins ran möchte. Schon gar nicht beim größten deutschen Rasenturnier, wo der Belgier 2019 erst im Endspiel an Roger Federer gescheitert war. Medvedev aber hielt sich mit Goffin kaum länger als eine Stunde auf, gewann mit 6:3 und 6:2 und machte damit ein Treffen mit Ilya Ivashka im Achtelfinale klar.

Medvedev, der am Montag wieder die Führung in der ATP-Weltrangliste übernommen hat, wartet in der laufenden Saison noch auf seinen ersten Turniersieg. Vergangene Woche in ´s-Hertogenbosch war der Russe knapp dran, verlor das Finale aber glatt gegen Überraschungsmann Tim van Rijthoven.

