ATP HalleWestfalen: Zverev eröffnet gegen RBA, Thiem gegen FAA

Alexander Zverev trifft beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen in Runde eins auf Roberto Bautista Agut. Dominic Thiem eröffnet gegen Félix Auger-Aliassime.

Das Schöne an fast allen 500er-Turnieren ist (für die Fans) ja: Mit einem vollen 32er-Raster gibt es in Runde eins keine Freilose. Was für die Topspieler dann wieder nicht so schön ist. In HalleWestfalen geht es ab Montag also so richtig zur Sache. Und Alexander Zverev und Dominic Thiem haben es nicht einfach erwischt. Lokalmatador Zverev muss gegen Roberto Bautista Agut ran, einen Mann der auf Rasen stets gut spielt. Für Zverev spricht indes die 5:2-Bilanz im Head-to-Head. Zuletzt sind sich die beiden in Monte-Carlo begegnet. Da gewann Zverev recht sicher mit 6:4 und 6:4.

Dominic Thiem hat von den Veranstaltern eine Wildcard bekommen. Und muss gleich zum Auftakt gegen den an Position fünf gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime ran. Bislang hat es nur ein Match zwischen den beiden gegeben. Eben jenes hat Thiem auf dem Weg zu seinem Triumph bei den US Open 2020 gewonnen.

An Position eins wird in HalleWestfalen Daniil Medvedev geführt. Der Russe beginnt gegen einen Qualifikanten. Stefanos Tsitsipas, die Nummer zwei und wie Thiem mit einer Wildcard am Start, muss in Runde eins gegen den Franzosen Gregoire Barrere ran.

Neben Zverev sind drei weitere Deutsche am Start: Jan-Lennard Struff wie auch Yannick Hanfmann warten auf einen Qualifikanten, wie auch Titelverteidiger Hubert Hurkacz. Oscar Otte spielt gegen Laslo Djere.

