ATP HalleWestfalen: Zverev und Thiem machen das Dutzend voll

In der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Halle Westfalen kommt es zum zwölften Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. In der Bilanz hat der Österreicher die Nase klar vorne.

von red/PM

zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 15:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem und Alexander Zverev im vergangenen Jahr bei einem Schaukampf

Dominic Thiem gegen Alexander Zverev - das hätte man in vergangenen Jahren frühestens im Viertelfinale eines Majors oder gar erst später vermutet. Zu stabil waren die beiden besten Spieler Deutschlands und Österreichs unter den Top Ten verankert. Dann kamen gröbere Verletzungsprobleme, die jeweiligen Comebacks fielen zäher als gedacht aus.

Wobei: Zverev hat sich nach seinem Einzug in das Halbfinale von Roland Garros ja wieder als offiziell zurückgekehrt deklariert. Was ergebnismäßig sicherlich stimmt. Der ganz große Sieg gegen einen Topspieler fehlt Zverev aber noch. Der Turnierverlauf bei den French Open mit den frühen Abscheiden von Jannik Sinner und Daniil Medvedev hat den Run des gebürtigen Hamburgers ja ein wenig unterstützt. Unklar ist zudem, inwieweit Zverev die Oberschenkel-Blessur noch behindert, die er in Frankreich aufgerissen hat.

Zverev schlägt Thiem in Madrid 2021

Dominic Thiem andererseits muss dringend mehr Schwung aufnehmen. Nach Paris gab es zwei unbefriedigende Visiten bei den Challengern in Heilbronn und Perugia. Dass es auf Rasen zu einer Kehrtwende kommt, ist eher unwahrscheinlich: Thiem hat schon in Roland Garros angekündigt, dass er die Auftritte in Halle und dann in Wimbledon eher entspannt angehen wird. Im Gegensatz zu Zverev hat Thiem immerhin schon einen Rasentitel geholt: 2016 in Stuttgart.

Das morgige Treffen wird das erste auf Gras zwischen den beiden Kumpels werden, das zwölfte insgesamt zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. Das bislang jüngste hat sich 2021 in Madrid zugetragen, Zverev gewann im Halbfinale glatt in zwei Sätzen. Als Referenzgröße taugt diese Partie nicht - denn sie trug sich ja vor der Handgelenksverletzung Thiems und lange vor dem Unfall von Zverev in Paris 2022 zu.

Zustande gekommen ist die Begegnung erst durch die Absage von Félix Auger-Aliassime, gegen den Thiem eigentlich spielen sollte. Zverev wiederum wäre gegen Roberto Bautista Agut dran gewesen, rückte dann aber in den frei gewordenen Gesetzten-Slot von Auger-Aliassime. „Es war schon kurios. Ich dachte eigentlich im ersten Moment, ich würde gegen einen Lucky Loser spielen. Aber dann war doch klar: Es wird gegen Sascha gehen“, sagt dThiem am Montag in Halle. „Jetzt freue ich mich richtig auf das Match. Centre Court, tolle Stimmung. Dafür arbeitet und trainiert man. Hauptsache jetzt ist auch, dass wir beide fit und gesund auf dem Platz stehen und uns ein hochklassiges Spiel liefern.“

Weder Thiem noch Zverev zählen in HalleWestfalen von der Papierform her zu den absoluten Favoriten. Wenn man sich die Ergebnisse in Stuttgart oder ´s-Hertogenbosch aus der vergangenen Woche zu Herzen nimmt, muss allerdings gesagt werden: Alles ist möglich. Auch für Alexander Zverev und Dominic Thiem.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen