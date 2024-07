ATP Hamburg Open: Alexander Zverevs Teilnahme ungewiss

Der Olympiasieger Alexander Zverev will unbedingt bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg an den Start gehen. Eine klare Zusage konnte der Titelverteidiger noch nicht geben, denn schmerzfrei ist er nicht.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 13.07.2024, 18:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Alexander Zverev absolvierte heute bereits das zweite Training bei dem Turnier am Rothenbaum- und das ohne Schmerzmittel wie er verriet. Das wäre bei dem Achtelfinalspiel in Wimbledon vor einer knappen Woche noch unvorstellbar gewesen. Denn da nahm Zverev wie er sagte “das absolute Maximum” an Schmerztabletten. Zverev hatte sich in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon am Knie verletzt und unterlag danach Taylor Fritz in fünf knappen Sätzen, sichtlich beeinträchtigt durch die Verletzung.

Heute stand der Hamburger bereits für seine zweite Trainingseinheit auf dem Platz. “Es tut immer noch weh und ist ziemlich schmerzhaft. Ich tue aber alles was ich kann, um am Dienstagnachmittag auf dem Platz zu stehen.” Bis zum Turnierantritt sind es also noch drei Tage, die Zverev für seine intensive Vorbereitung nutzen will. Ein ganz eindeutiges “ja” für einen Turnierantritt konnte der French-Open-Finalist aber noch nicht geben. Falls der 27-jährige spielen wird, trifft er in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

Zverev würde bei keinem anderen Turnier an den Start gehen

Nach dem Wimbledon-Aus äußerte sich Zverev verständlicherweise extrem enttäuscht, denn vor seiner Verletzung präsentierte er sich in Höchstform. Nun scheint der Deutsche wieder positiver zu sein. Dennoch gab er zu: Wenn es sich nicht um seine Heimatstadt Hamburg handeln würde und dementsprechend um sein Heim-Turnier, würde Zverev gar nicht erst antreten. “Ich liebe Hamburg”, wie Zverev sagte, der für die Turnierwoche bei seiner Familie wohnt.

Überschaubares Risiko vor Olympia

Natürlich ist das nächste große Ziel des Deutschen die Olympischen Spiele in Paris. Doch das Risiko schon wieder zu spielen sei für den Weltranglistenvierten überschaubar. “Ich weiß, dass ich es nicht schlimmer machen kann, außer ich mache dieselbe Bewegung noch mal. Dass ich aber Sand dieselbe Bewegung mache wie auf Rasen, glaube ich nicht.”