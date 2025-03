Hamburg Open: Jannik Sinner schlägt erstmals am Rothenbaum auf

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner wird 2025 zum ersten Mal in seiner Karriere bei den Hamburg Open an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.03.2025, 12:39 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner geht in Hamburg an den Start

Großartige Nachrichten für die deutschen Tennisfans! Wie die Veranstalter der Hamburg Open am Dienstag mitteilten, wird der Weltranglistenerste Jannik Sinner in diesem Jahr erstmals am Rothenbaum an den Start gehen. Das Sandplatzevent in der Hansestadt findet 2025 vom 17. bis 24. Mai und damit in der Woche vor den French Open (25. Mai bis 8. Juni) statt.

“Ich freue mich sehr darauf, erstmals bei den traditionsreichen Hamburg Open anzutreten. Die Zuschauer sorgen immer für eine tolle Stimmung auf dem schönen Center Court. Ich kann es kaum erwarten, endlich Hamburg kennenzulernen und erstmals am Rothenbaum zu spielen”, wurde Sinner in einer Pressemitteilung zitiert.

Derzeit ist der Südtiroler noch zum Zuschauen gezwungen, seine dreimonatige Sperre läuft am 4. Mai aus. Auf die Tour zurückkehren wird Sinner voraussichtlich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom (7. bis 18. Mai), danach geht es für den dreifachen Grand-Slam-Sieger unmittelbar nach Hamburg weiter.

Sinner ergänzt starkes Teilnehmerfeld

Vor Sinner hatten bereits Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Gael Monfils und Jan-Lennard Struff ihre Zusagen für das ATP-500-Turnier gegeben. Stand jetzt wird der Südtiroler der erste Weltranglistenführende seit Roger Federer im Jahr 2008 sein, der am Hamburger Rothenbaum an den Start geht.

“Die Teilnahme von Jannik Sinner, der als aktueller Weltranglistenerster und dreifacher Grand-Slam-Sieger zu den besten Spielern der Welt gehört, ist ein enormer Gewinn für unser Turnier und ein historischer Moment. Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass wir mit Jannik und all den anderen Top-Spielern ein echtes Tennisfest für unsere Fans organisieren können”, freute sich Turnierdirektorin Enric Molina Mur über Sinners Zusage.