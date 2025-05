ATP Hamburg Open: Revanche! Felix Auger-Aliassime lässt Daniel Altmaier keine Chance

In Monte-Carlo hatte Felix Auger-Aliassime gegen Daniel Altmaier noch das Nachsehen, wenige Wochen später durfte er bei den Bitpanda Hamburg Open über seinen ersten Saisonsieg auf Sand jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.05.2025, 20:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Felix Auger-Aliassime gewann souverän

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Daniel Altmaier ist in der ersten Runde der Bitpanda Hamburg Open ausgeschieden. Der Deutsche unterlag dem an Position sechs gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime am Dienstagabend deutlich mit 3:6 und 3:6. Der 24-Jährige benötigte für den Erfolg nicht einmal 80 Minuten.

Auger-Aliassime beendete mit dem Sieg über Altmaier seinen fünf Matches andauernden Negativlauf und durfte über seinen ersten Saisonsieg auf Asche jubeln. Zu Beginn der europäischen Sandplatzsaison hatte sich Altmaier gegen den Kanadier beim ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo in zwei Sätzen behauptet.

Zverev und Engel halten deutsche Fahne hoch

Auger-Aliassime, der gegen Altmaier nur einen einzigen Breakball zuließ, bekommt es im Achtelfinale nun mit dem aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard zu tun. Der 21-Jährige setzte sich gegen den Kasachen Alexander Bublik am Dienstag mit 7:6 (6) und 6:4 durch.

Aus deutscher Sicht sind nach Altmaiers Aus mit dem topgesetzten Alexander Zverev und Youngster Justin Engel nur mehr zwei Spieler in Hamburg vertreten. Zverev trifft am Mittwoch auf den Franzosen Alexandre Muller, Engel fordert den an Position drei gesetzten Russen Andrey Rublev.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg