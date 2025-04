ATP-Masters Monte-Carlo: Qualifikant Altmaier schlägt Auger-Aliassime

Daniel Altmaier ist nach überstandener Qualifikation auch im Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo nicht zu stoppen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler steht nach einem 7:6 (5) und 6:3 gegen Félix Auger-Aliassime in Runde drei.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 15:29 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier am Montag in Monte-Carlo

Auger-Aliassime war als Nummer 16 in Monte-Carlo gestartet, der Kanadier hat in diesem Jahr schon drei Endspiele erreicht, in Montpellier und zu Saisonbeginn in Adelaide sogar den Titel geholt. Daniel Altmaier ließ sich davon nicht beeindrucken, nahm den Schwung aus der überstandenen Qualifikation mit, gewann mit 7:6 (5) und 6:3. Die Aufgabe in der dritten Runde wird beinahe nostalgisch: Da geht es für Altmaier gegen Richard Gasquet. Im Falle eines weiteren Sieges könnte im Achtelfinale Carlos Alcaraz warten.

Damit ist nach dem enttäuschenden Auftritt von Jan-Lennard Struff ein zweiter Deutscher neben Alexander Zverev nach wie vor im Einzel-Tableau vertreten. Zverev eröffnet gegen den Sieger der Partie zwischen Matteo Berrettini und Mariano Navone.

Neben Altmaier erreichten am frühen Montag auch Gael Monfils und Alejandro Tabilo die dritte Runde im Fürstentum. Der Chilene gewann gegen Stan Wawrinka mit 1:6, 7:5 und 7:5 und fixierte damit ein Treffen mit Novak Djokovic. Monfils darf nach dem 4:6, 6:1 und 6:1 gegen Fabian Marozsan nun gegen Andrey Rublev ran.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo