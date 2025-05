ATP Hamburg live: Daniel Altmaier vs. Felix Auger-Aliassime

Daniel Altmaier trifft in seinem Auftaktmatch bei den Bitpanda Hamburg Open auf Felix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 18:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.05.2025, 20:04 Uhr

Zum Auftakt des ATP-500-Turniers hat Daniel Altmaier mit Felix Auger-Aliassime keine leichte Aufgabe gezogen.

Der Kanadier geht als 30. der Welt und sechstgesetzter an den Start des Hamburger Events. Trotz des Vorsprungs in der Rangliste – der Deutsche befindet sich aktuell 36 Plätze hinter „FAA“ – spricht der direkte Vergleich für Altmaier.

2:0-Siege und der letzte Erfolg ist erst ein paar Wochen her. In Monte-Carlo bezwang der Heimfavorit den Kanadier in zwei knappen Sätzen mit 7:5 (5) und 6:3.

Altmaier vs. Auger-Aliassime hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 18:00 Uhr live im TV bei Sky und DF1, sowie im Livestream bei WOW und ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg