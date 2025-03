ATP Hamburg: Stefanos Tsitsipas spielt 2025 am Rothenbaum

Mit Stefanos Tsitsipas hat der nächste Topspieler für das ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg zugesagt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 15:22 Uhr

Es sind jetzt nicht einmal mehr drei Monaten bis zum Start der Hamburg Open – und die Vorfreude der Fans auf das ATP 500er-Event am Rothenbaum (17. Bis 24. Mai) könnte nicht größer sein. Ein weiterer Grund dafür: Mit Stefanos Tsitsipas hat der nächste Weltklassespieler sein Kommen für das Traditionsturnier zusagt. Der Grieche befindet sich in allerfeinster Gesellschaft: Vor ihm haben schon Top-Ten-Spieler Andrey Rublev, der Franzose Gael Monfils, Deutschlands Nummer Zwei Jan-Lennard Strua sowie das dänische Super-Talent Holger Rune für die Hamburg Open gemeldet.

Tsitsipas kommt mit mächtig viel Rückenwind nach Hamburg. In der vergangenen Woche hat der Grieche die Dubai Championships gewonnen. Es war der erste Sieg für den 26-Jährigen bei einem ATP 500er Turnier. Im Finale konnte er den Kanadier Felix Auger-Alliasime bezwingen. Der Sieg in Dubai ist gleichbedeutend mit der Rückkehr von Tsitsipas in die Top Ten der Herren-Weltrangliste. Im am Montag frisch aktualisierten ATP-Ranking belegt Tsitsipas Position neun.

“Sehr gute Erinnerungen an Hamburg”

An Hamburg hat der dreimalige Masters 1000-Champion nur positive Erinnerungen. Bei seiner Hamburg Premiere 2020 avancierte Tsitsipas auch wegen seiner mutigen und aggresiven Spielweise zum Publikumsliebling und wurde erst im Finale von Andrey Rublev gestoppt. 2021 schaate er es in Hamburg bis ins Viertelfinale. Insgesamt hat der 26-jährige Rechtshänder jetzt 12 Titel auf der Tour gesammelt. Einer seiner größten Erfolge war der Gewinn der ATP-Finals 2019.

„Ich habe sehr gute Erinnerungen an Hamburg. Die Leute haben mich vor ein paar Jahren in ihr Herz geschlossen”, so Tsitsipas, der noch ergänzt: “Es war schön, diese Energie von Beginn an zu spüren. Es fühlte sich damals an, als würde ich zu Hause spielen. Auch deshalb freue mich enorm, dieses Jahr wieder am Rothenbaum aufzuschlagen.“

Hamburg Open unmittelbar vor French Open

Auch Turnierdirektor Enric Molina Mur freut sich über das Kommen des Griechen: „Wir sind sehr glücklich, die Teilnahme von Stefanos zu bestätigen, einem weiteren Top-Ten-Spieler mit großer Ausstrahlung, der uns alle im Mai begeistern wird. Unsere Fans wissen, wozu Stefanos fähig ist, und sein Sieg in Dubai letzte Woche zeigt, dass er in bestechender Form nach Hamburg kommen wird. Wir können es kaum erwarten, ihn zusammen mit den anderen Stars auf unserer großen Bühne am Rothenbaum zu sehen.“

Die Tennis-Profis treaen sich dieses Jahr vom 17.- 24. Mai auf der Anlage am Rothenbaum. Das ATP 500er-Event findet damit wieder unmittelbar vor den French Open, die am 25. Mai starten, statt. Der Vorverkauf für den Sandplatzklassiker an der Hallerstraße ist gestartet. Wer sich die begehrten Tickets sichern möchte, macht das am besten über die Website der Hamburg Open (https://www.ticketonlineshop.com/ols/hamburgopenatp500/).