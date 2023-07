tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Klarer Sieg von Alexander Zverev im deutschen Duell gegen Maximilian Marterer

Alexander Zverev setzte sich im innerdeutschen Achtelfinale bei den Hamburg European Open gegen Maximilian Marterer in zwei Sätzen durch.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 26.07.2023, 22:41 Uhr

Der Favroit hat sich im deutschen Achtelfinale bei den Hamburg European Open durchgesetzt: Alexander Zverev bezwang im letzten Spiel des Tages auf dem Center Court am Hamburger Rothenbaum den Nürnberger Maximilian Marterer nach 77 Minuten Spielzeit mit 6:3, 7:5 und steht damit zum dritten Mal in seiner Heimatstadt in der Runde der letzten Acht. Dort bekommt es der Ex-Weltranglisten-Zweite mit dem Franzosen Luca Van Assche zu tun.

Weiter Chance auf den ersten Sieg in der Heimat

Zverev ließ gleich zu Beginn der Partie am späten Abend keine Zweifel aufkommen und nahm Marterer direkt den Aufschlag ab, danach dominierte die deutsche Nummer eins ohne glänzen zu müssen mit seinem eigenen guten Service die Partie. Am Ende nutzte Zverev - an Nummer vier gesetzt - dann gleich seinen ersten Matchball.

Zverev schlägt erstmals seit 2019 wieder am Rothenbaum auf und hofft auf den ersten Sieg bei seinem Heimturnier. Vor vier Jahren hatte er ebenso wie bei seinem Debüt als 17-Jähriger 2014 das Halbfinale erreicht. "Dieses Turnier wird immer ein Stück Heimat bleiben", sagte er schon vor seinem Auftakt, "schließlich bin ich quasi um die Ecke aufgewachsen."

