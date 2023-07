tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Alexander Zverev vs Maximilian Marterer im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Maximilian Marterer treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg aufeinander. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2023, 11:04 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Alexander Zverev trifft erstmals auf Maximilian Marterer

Es wird die erste Auseinandersetzung zwischen Zverev und Marterer werden. Letzterer zeigte sich in den vergangenen Wochen gut in Form, schaffte in Wimbledon die Qualifikation und gewann letzte Woche in Amersfoort ein ATP-Challenger-Turnier.

Alexander Zverev wiederum wusste beim 6:0 und 6:3 gegen Alex Molcan am Dienstag voll zu überzeugen.

Zverev vs. Marterer - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Maximilian Marterer gibt es ab 18 Uhr live im TV bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg