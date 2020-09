ATP Hamburg: Philipp Kohlschreiber eröffnet gegen Fabio Fognini

Philipp Kohlschreiber bekommt es zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg mit Fabio Fognini zu tun. Auch die beiden Topgesetzten, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas haben interessante Aufgaben zugelost bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2020, 17:23 Uhr

© GEPA Pictures Philipp Kohlschreiber spielt in Hamburg gegen Fabio Fognini

Fognini und Kohlschreiber konnten während der letzten Wochen keine Erfolgserlebnisse sammeln: Nach seinem Erstrunden-Aus bei den US Open gegen Vasek Pospisil verlor die langjährige deutsche Nummer eins auch in Kitzbühel gleich zum Auftakt, und zwar gegen den italienische Teenager Jannik Sinner. Fognini lieferte bei seinem Comeback nach zwei Knöchelverletzungen bei den Generali Open ebenfalls eine enttäuschende Leistung ab, unterlag Marc-Andrea Huesler glatt in zwei Sätzen. Und auch in Rom lief es nicht wesentlich besser: Der Lokalmatador verlor sein Auftaktmatch gegen den Franzosen Ugo Humbert.

Eben der wird in der ersten Runde von Hamburg nun den topgesetzten Daniil Medvedev fordern. Stefanos Tsitsipas, die Nummer zwei des ATP-Tour-500-Turniers am Rothenbaum, spielt gegen den Briten Daniel Evans.Titelverteidiger Nikoloz Basilashvili bekommt es mit Roberto Bautista Agut zu tun, Jan-Lennard Struff spielt gegen Karen Khachanov. Eine interessamte Aufgabe hat Yannick Hanfmann mit Gael Monfils zugeteilt bekommen.

Im Qualifikations-Wettbewerb konnte sich der Österreicher Lenny Hampel gegen Marvin Möller durchsetzen. Und es sollte nicht die einzige Niederlage für die deutschen Spieler bleiben: Auch Milan Welte (gegen Jiri Vesely), Mats Rosenkranz (gegen Gilles Simon) und Kevin Krawietz (gegen Pablo Cuevas) mussten sich aus dem Quali-Tableau verabschieden.

Hier das Einzel-Feld in Hamburg