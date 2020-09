ATP Hamburg: Stefanos Tsitsipas und Andrej Rublev im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev haben beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg das Halbfinale erreicht. Tsitsipas gewann gegen Dusan Lajovic mit 7:6 (5) und 6:2, Rublev besiegte Roberto Bautista Agut mit 6:2 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.09.2020, 16:09 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas zieht in Hamburg weiter unbeirrt seine Kreise

Rublev hat gute Erinnerungen an den Hamburger Rothenbaum, stand er doch im vergangenen Jahr im Endspiel, das er allerdings gegen Nikoloz Basilashvili verlor. Der wiederum musste sich zum Auftakt des aktuellen Turniers Roberto Bautista Agut geschlagen geben. Nach gewonnenem ersten Satz ließ Rublev in Durchgang zwei ein Comeback seines Gegners zu. Wie man es vom 22-jährigen Russen kennt, ließ er sich aber von kleineren Rückschlägen nicht verunsichern. Und zog unbeeindruckt weiter sein druckvolles Spiel auf. Für Rublev war es im vierten Match der zweite Erfolg gegen Bautista Agut, sein bisher einziger Sieg gelang ihm im vergangenen Jahr beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid.

Stefanos Tsitsipas hingegen führt nun in der Allzeit-Bilanz mit Dusan Lajovic. 2018 in Wimbledon hatte noch der Serbe gewonnen, im vergangenen Jahr schrieb Tsitsipas in Peking erstmals an. Der erste Satz in Hamburg war hart umkämpft, Tsitsipas gewann das Tiebreak knapp. Und begann auch Durchgang zwei mit einem Break, das er aber umgehend zurückgab. Danach allerdings setzte sich der Favorit durch, der es am Samstag eben mit Rublev zu tun bekommt. Die beiden Kontrahenten haben sich vergangenes Jahr in der ersten Runde der US Open ein packendes Duell geliefert, das letztlich Rublev in vier Sätzen für sich entscheiden konnte.

Um die beiden Plätze im zweiten Halbfinale kämpfen Casper Ruud und Ugo Humbert auf der einen und Alexander Bublik und Cristian Garin auf der anderen Seite. Die Nummer eins der Setzliste, Daniil Medvedev, musste sich bereits zum Auftakt Humbert geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg