ATP Hamburg: Struff scheitert an Khachanov, Musetti beendet Negativlauf

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-500-Turnier in Hamburg wie zwei weitere deutsche Starter am Montag ausgeschieden. Unterdessen beendete Lorenzo Musetti auf dramatische Art und Weise seinen Negativlauf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 22:44 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff verlor gegen Karen Khachanov

Jan-Lennard Struff hat den Schwung von seinem Turniersieg beim Challenger-Event in Braunschweig nicht mitgenommen und ist in Hamburg in der ersten Runde ausgeschieden. Der Warsteiner unterlag dem an Position sieben gesetzten Karen Khachanov mit 6:3, 3:6 und 6:7 (2). Im dritten Satz vergab Struff dabei zwei Matchbälle.

Mit Qualifikant Marko Topo (5:7 und 3:6 gegen Alex Molcan) sowie Wildcard-Inhaber Max Hans Rehberg (6:3, 5:7 und 1:6 gegen Jozef Kovalik) schieden am ersten Hauptfeld-Tag zwei weitere deutsche Teilnehmer aus.

Unterdessen beendete Lorenzo Musetti in Hamburg seine seit Mai andauernde Negativserie. Der Italiener, der auf höchster Ebene zuletzt sechs Matches in Folge verloren hatte, schlug Dusan Lajovic nach der Abwehr von zwei Matchbällen mit 6:7 (4), 7:6 (4), 6:3. Zudem nahm Alejandro Davidovich Fokina mit Botic van de Zandschulp die Nummer fünf des Turniers in zwei Sätzen aus dem Turnier.

Am Dienstag greift unter anderem der topgesetzte Carlos Alcaraz ins Geschehen ein. Der 19-jährige Spanier trifft nicht vor 14:00 Uhr auf Nicola Kuhn. Darüber hinaus werden auch Diego Schwartzman und Pablo Carreno Busta im Einsatz sein.

Die Matches aus Hamburg gibt es in Deutschland übrigens live im TV bei ServusTV.

