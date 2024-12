ATP: Höchstmotivierter Novak Djokovic - "Ich werde alles geben!"

Die Rekorde-Shoppingtour des Serben Novak Djokovic könnte bereits bei den Australian Open mit seinem 25. Grand-Slam-Erfolg seinen wohl letzten Höhepunkt erreichen. Der 37-Jährige möchte jedenfalls alles dafür geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.12.2024, 17:57 Uhr

Novak Djokovic hat in diesem Jahr – erstmals seit 2017 – kein Major-Turnier gewonnen und ist in der Weltrangliste auf Platz sieben abgerutscht. Dennoch bleibt der 37-Jährige weiterhin erfolgshungrig, besonders nach seinem Olympiagold in Paris, das seine Titelsammlung komplettiert hat. Und wer die Karriere des südslawischen Rekord-Spielers mitverfolgt hat, weiß, dass dessen Aussagen keine leeren Worthülsen sind.

Die Verpflichtung von Ex-Weltranglistenersten Andy Murray als Supercoach bis zu den Australian Open im Januar zeigt deutlich: Djokovic will 2024 noch einmal angreifen. Besonders reizt ihn der 25. Major-Titel, der ihn endgültig an die Spitze der ewigen Bestenliste setzen würde – aktuell teilt er diesen Rekord mit Margaret Court.

Melbourne, wo er bereits zehn Titel gewann, dürfte wieder zu seinen Hauptzielen zählen. Gleichzeitig treibt ihn der Ehrgeiz an, sich mit jüngeren Rivalen wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zu messen. „Ich kann immer noch auf höchstem Level spielen“, erklärte Djokovic gegenüber der Gazzetta dello Sport. Sinner, Alcaraz und auch Alexander Zverev seien die Top-Favoriten, doch Djokovic glaubt, dass seine Erfahrung ein entscheidender Vorteil sein könnte.

Der Serbe plant, 2024 wieder mehr Turniere zu spielen, wobei die Grand Slams Priorität haben. „Ich werde alles geben, solange mein Körper mitmacht“, sagte er. Nach den Rücktritten von Federer, Nadal und auch Murray ist Djokovic der letzte Vertreter dieser legendären Spielergeneration, der noch um die großen Titel kämpft. Murray wird als Coach dabei helfen, Djokovic möglicherweise schon bei den Australian Open zu seinem elften Titel zu führen - und damit zum Träger aller auch nur ansatzweisen relevanten Weltrekorde im Tennissport zu machen.