ATP Hongkong: Rublev fliegt gleich zum Auftakt raus

Turnierfavorit Andrey Rublev ist gleich in seinem ersten Einzel-Match beim ATP-Tour-250-Turnier in Hongkong an Fabian Marozsan gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 14:03 Uhr

So schnell kann sich die Idee von der Titelverteidigung verflüchtigen: Denn Andrey Rublev, der das ATP-Tour-250-Turnier in Hongkong Anfang 2024 noch für sich hatte entscheiden können, flog diesmal gleich im Achtelfinale und also in seinem allerersten Match aus. Als Sieger ging stattdessen der Ungar Fabian Marozsan vom Court. Marozsan gewann nach einer Spielzeit von knapp unter zwei Stunden mit 7:5, 3:6 und 6:3.

Besser hatte es zuvor die Nummer zwei des Turniers gemacht. Denn Lorenzo Musetti schlug Gabriel Diallo mit 6:4 und 6:3 und trifft im Viertelfinale auf Jaume Munar. Ebenfalls weiter ist Lokalmatador Juncheng Shang, der gegen Pedro Martinez beim 6:3 und 6:1 nichts anbrennen ließ.

Schon gestern hatte sich Kei Nishikori mit einem überraschenden Drei-Satz-Erfolg über Karen Khachanov für die Runde der letzten acht qualifiziert. Nishikori gelang damit auch wieder der Sprung zurück unter die Top 100 der ATP-Weltrangliste.

Hier das Einzel-Tableau in Hongkong