ATP Hongkong: Struff eröffnet gegen Cilic, dann könnte Ofner warten

Jan-Lennard Struff bekommt es in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Hongkong mit Rückkehrer Marin Cilic zu tun. Danach könnte es zum Treffen mit Sebastian Ofner kommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 14:34 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff hat in Hongkong eine spannende Aufgabe gezogen

Ja, auch in Hongkong gibt es zum Jahresauftakt großen Tennissport zu sehen. Beim ATP-Tour-250-Turnier führt immerhin Andrey Rublev die Setzliste an, gefolgt von Karen Khachanov, Frances Tiafoe und Francisco Cerundolo. Die vier Erstgereihten genießen wie bei einem Turnier dieser Kategorie eigentlich üblich auch gleich ein Freilos in Runde eins.

Danach folgt auch schon Jan-Lennard Struff, der nach seiner starken, wiewohl von Verletzungen unterbrochenen Saison 2023 als Nummer fünf gegen Marin Cilic eröffnet. Der Kroate tritt bei seiner Rückkehr mit einem Potected Ranking an - Cilic musste sein Comeback ja immer wieder verschieben.

Ofner trifft auf McDonald

Es wird die schon fünfte Begegnung zwischen dem deutschen Davis-Cup-Spieler und dem US-Open-Champion von 2014 werden. Die Bilanz ist ausgeglichen, das bislang letzte Duell 2019 in Rom war klar an Jan-Lennard Struff gegangen.

Sollte sich Struff auch in Hongkong durchsetzen, könnte es im Achtelfinale zu einem deutsch-österreichischen Duell kommen. Dann nämlich, wenn sich Sebastian Ofner ebenfalls einen Erstrunden-Sieg holt. Das allerdings wird gar nicht so einfach werden. Denn mit Mackenzie McDonald wartet ein Gegner, der gerade auf Hartplatz nicht zu unterschätzen ist. Und im Ranking sogar zwei Plätze vor Ofner liegt.

