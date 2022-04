ATP Houston: Nick Kyrgios - "Mein Spiel passt eigentlich ganz gut für Sandplatztennis"

Nick Kyrgios ist erfolgreich in das ATP-250-Event von Houston gestartet, der Australier besiegte Mackenzie McDonald in drei Sätzen. Im Anschluss gab der 26-Jährige zu Protokoll, sich auf Sand durchaus wohl zu fühlen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.04.2022, 18:36 Uhr

Nick Kyrgios fühlt sich auf Sand nicht unwohl

Was man mit Nick Kyrgios ganz sicher nicht sofort assoziiert: ganz großes Sandplatztennis. Wuchtiger Aufschlag, gutes Netzspiel, harte Vorhand - das Spiel des Australiers, es ist vielmehr für die Hart- und Rasenplätze dieser Welt wie maßgeschneidert. Aber - so scheint es - auch auf Sand kann der 26-Jährige für Furore sorgen. Beim ATP-250-Event von Houston jedenfalls startete der Weltranglisten-94. mit einem Auftaktsieg ins Turnier.

Ein Sieg, für den Kyrgios jedoch einigermaßen hart arbeiten musste, gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald behielt der 26-Jährige schließlich aber in drei Sätzen die Oberhand. "Mackenzie ist ein großartiger Spieler", erklärte Kyrgios nach dem Match und sprach damit auch auf das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden an. Das 2021 an den Amerikaner ging. "Er ist schwierig, gegen ihn zu spielen, weil er nicht viele Fehler macht."

Kyrgios und Sand - doch ein Match?

Die Bilanz nach dem Auftaktsieg, sie fiel folglich durchaus positiv aus beim Australier, der sich im Vorhinein auch auf ein wenig erfreuliches Wiedersehen mit dem Sandplatz eingestellt zu haben schien: "Sand ist natürlich nicht mein bevorzugter Belag, aber ich habe einfach sehr gut aufgeschlagen und angefangen, aggressiver zu spielen und habe schließlich einen anderen Weg gefunden", so der 26-Jährige.

Überhaupt sehe sich der Australier durchaus in der Lage, auch auf Sand für gute Ergebnisse zu sorgen: "Ich bin zwar ein bisschen gerutscht, aber mein Spiel passt eigentlich ganz gut für Sand", konstatierte der 26-Jährige. "Die Atmosphäre hier draußen ist großartig und die Zuschauer sind sehr stark involviert. Ich freue mich darauf, während des Turniers weiter Fortschritte zu machen."