ATP Houston: Opelka nach Sieg gegen Kyrgios im Finale

Reilly Opelka steht nach einem 6:3 und 7:5 Erfolg gegen Nick Kyrgios im Finale des 250er-Turniers.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 21:33 Uhr

Finalist von Houston: Reilly Opelka

Zugegeben – gegen die starken Aufschläge von Opelka ist es nie leicht. Da konnte einem der gute Nick Kyrgios schon etwas Leid tun, als die Bälle immer wieder an ihm vorbeiflogen. Dazu ist Kyrgios natürlich jemand, der ein paar Highlights braucht, um so richtig in Spiellaune zu kommen. Die entwickelte er im ersten Satz nicht. Er ließ sich recht früh breaken, sodass der erste Satz mit 6:3 an Opelka ging. Und Kyrgios? Der grummelte etwas vor sich hin, blieb ansonsten aber ruhig – vorerst.

Kyrgios sauer: Fehlentscheidung vom Schiedsrichter?

Satz zwei ging Kyrgios schon motivierter an, da passte auch die Körpersprache wieder. Dieser positive Trend hielt aber aber nur bis zum 3:3 an. Dann gab es wieder das Break für Opelka, der auf einem guten Weg war, auch den zweiten Vergleich mit dem Australier für sich zu entscheiden. Doch wie war das noch mit dem Bestätigen der Breaks? Ausgerechnet jetzt schwächelte er, sodass Kyrgios wieder da war. Beim Stand von 5:5 folgte wieder einer dieser Kyrgios-Momente, der im TV aber nicht sofort nachzuvollziehen war. Vermutlich übersah der Stuhlschiedsrichter einen Ball von Opelka, der im Aus gewesen sein könnte. Kyrgios regte sich derart darüber auf, dass ihm in der weiteren Folge ein wichtiger Punkt abgesprochen wurde – beim Stand von 30:40. Opelka war also mit 6:5 vorne und vollendete zum 7:5. Nach dem 6:3 und 7:5 Erfolg trifft Opelka nun auf Isner oder Garin.

