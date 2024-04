ATP: Hurkacz (und Shelton) haben den Affen abgeschüttelt

Hubert Hurkacz hat nun auf allen Belägen gewonnen, Ben Shelton ist auf einem guten Weg dorthin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 20:26 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz hat schon auf allen Belägen einen Turniersieg geholt

Klar: Wenn Boris Becker es wirklich darauf angelegt hätte, ein Sandplatztunier zu gewinnen, dann wäre er eben auch bei vielen kleineren Events an den Start gegangen. Nah dran war der Rote Baron mehrmals, am ehesten noch beim Klassiker in Monte-Carlo, wo er im Endspiel gegen Thomas Muster das Championat schon auf dem Schläger hatte. Die Karriere von Becker war natürlich auch ohne den Sieg auf Asche brillant.

Ob Hubert Hurkacz jemals in solche Sphären vordringen wird, ist fraglich. Schließlich fehlen ihm satte sechs Grand-Slam-Titel auf Becker. Neben anderen Dingen. Aber: Mit seinem Erfolg in Estoril hat der Pole nun auch auf Sand einen Turniererfolg gefeiert. Dazu kommen Titel auf Rasen (HalleWestfalen 2022), auf Hartplatz (z.B. in Shanghai 2023 oder in Miami 2021) und in der Halle (etwa Metz 2021). Das Set ist also voll. Oder wie man in den USA sagen würde: „The monkey is off the back.“

Zverev fehlt der Titel auf Rasen

Ben Shelton ist noch nicht ganz so weit. Aber Sand war wohl jener Untergrund, auf dem sich der junge US-Amerikaner am schwersten tut. Bis zum Sonntag. Da gelang Shelton ja der Finalsieg gegen Frances Tiafoe in Houston. So weit wie Hurkacz ist Shelton aber noch nicht: Bislang hatte er ja nur in Tokio im Herbst vergangenen Jahres gewonnen. Rasen könnte ihm sehr liegen, auch in der Halle sind die Anlagen da.

Wie sieht es sonst in Sachen All-Court-Gewinner aus? Mal abgesehen von Novak Djokovic und Rafael Nadal. Bei Carlos Alcaraz steht noch ein Championat in der Halle aus, Jannik Sinner war noch nicht auf Rasen erfolgreich. Voll dabei sind dagegen Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas. Oder auch Dominic Thiem.

Alexander Zverev steht mit seinen 21-Tour-Titeln - inklusive Olympia und zweimal den ATP Finals - natürlich prächtig da. Auf Rasen hat es für die deutsche Nummer eins aber nur zu den beiden Finalteilnahmen in Halle 2016 (Niederlage gegen Florian Mayer) und 2017 (Niederlage gegen Roger Federer gereicht).