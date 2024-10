ATP: In dieser Statistik liegt Jannik Sinner nun vor Alexander Zverev

Jannik Sinner hat Alexander Zverev in der Liste mit den meisten Matchsiegen im Jahr 2024 hinter sich gelassen und liegt nun auch in dieser Statistik voran.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 07:53 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht im Peking-Halbfinale

Die zahlreichen Diskussionen um seine Person hatten auf Jannik Sinner zumindest in sportlicher Hinsicht noch keinen negativen Einfluss. Der Zweisatzerfolg über Jiri Lehecka im Viertelfinale von Peking markierte seinen bereits 58. Sieg in der laufenden Saison. Damit hält der 23-Jährige nun bei den meisten Matcherfolgen im Jahr 2024.

Mit seinem Sieg über Lehecka ließ Sinner den Deutschen Alexander Zverev hinter sich, der in der laufenden Spielzeit bislang über 57 Siege jubeln durfte. Während der gebürtige Hamburger aber auch 18 Niederlagen einstecken musste, waren es beim Südtiroler nur deren fünf. “Wir wissen, was wir in dieser Saison geleistet haben. Das ist großartig für mich”, meinte Sinner.

Sinner dürfte Jahr als Weltranglistenerster abschließen

Sinner gewann in der laufenden Spielzeit sowohl die Australian Open als auch die US Open und wird das Jahr voraussichtlich als Weltranglistenerster abschließen. Dennoch sei aus seiner Sicht nach wie vor genügend Verbesserungspotential vorhanden: "Wir sehen in jedem Spiel, dass wir uns verbessern können. Das ist sehr gut.“

Im Halbfinale von Peking trifft Sinner nun auf Überraschungsmann Bu Yunchaokete. In einem möglichen Endspiel könnte es der Branchenprimus mit Carlos Alcaraz zu tun bekommen. Dieser fuhr im Jahr 2024 übrigens bislang 46 Matchsiege ein. Und liegt damit noch hinter dem derzeit drittplatzierten Casper Ruud (48).

Hier das Einzel-Tableau in Peking