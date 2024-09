ATP Peking: Sensationsmann Yunchaokete fordert im Halbfinale Sinner

Bu Yunchaokete hat als erster Chinese das Halbfinale beim ATP-Tour-500-Event in Peking erreicht. Dort trifft der Sensationsmann morgen auf Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2024, 19:42 Uhr

© Getty Images Bu Yunchaoteke steht in Peking sensationell im Halbfinale

Nicht nur Olympiasiegerin Qinwen Zheng bringt die Tennisanlage in Peking zum Beben. Nein, das gelingt auch Bu Yunchaokete. Denn der 22-jährige Lokalmatador, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war, steht nach einem 7:5 und 6:4 gegen Andrey Rublev im Halbfinale des traditionsreichen ATP-Tour-500-Events.

Und dort bekommt es Bu nun mit Titelverteidiger und Turnierfavorit Jannik Sinner zu tun. Der Südtiroler hatte beim 6:2 und 7:6 (6) gegen Jiri Lehecka im zweiten Satz alle Hände voll zu tun, musste sogar zwei Satzbälle des Tschechen abwehren.

Bu Yunchaokete wird in den ATP-Charts aktuell an Position 96 geführt. Durch seinen Run in Peking liegt er im Live-Ranking allerdings schon auf Platz 69. Der Erfolg gegen Rublev war der größte Einzelsieg in der Karriere des Chinesen.

Das zweite Spiel der Vorschlussrunde bestreiten morgen Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz. Medvedev besiegte Flavio Cobolli ebenso in zwei Sätzen wie Alcaraz Karen Khachanov.

Hier das Einzel-Tableau in Peking