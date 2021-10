ATP Indian Wells: Alexander Zverev - letzte offene Rechnung gegen die Großen Vier

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Andy Murray. Ein Sieg gegen den Schotten fehlt Zverev noch in seiner Bilanz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2021, 06:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev peilt seinen ersten Sieg gegen Andy Murray an

Was lange währt, könnte für Alexander Zverev am Dienstag (Ortszeit) in Indian Wells dann auch endlich gut werden. Die deutsche Nummer eins wird sich dann mit Andy Murray zu messen haben, der mit einer erstaunlichen Leistung den spanischen Youngster Carlos Alcaraz in die Schranken weisen konnte. Murray ist der einzige aus den Großen Vier, gegen den Zverev noch nicht gewinnen konnte. Allerdings gab es auch erst zwei Treffen mit dem Schotten: 2016 bei den Australian Open, im vergangenen Sommer dann beim von Cincinnati nach New York City verlegten 1000er-Turnier.

Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer hat Zverev dagegen schon mehrmals besiegt. Am schwierigsten hat sich die Sache dabei gegen Nadal gestaltet. Das erste Treffen gab es 2016 in Indian Wells, seinen Premierensieg gegen den Spanier konnte Zverev erst bei den ATP Finals in London 2019 einfahren. Im damals sechsten Duell. Mittlerweile hat der Deutsche Nadal auch schon auf Asche geschlagen (in Madrid in dieser Saison), die Bilanz steht dennoch noch bei 6:3 für den Linkshänder.

Wichtige Siege gegen Djokovic, positive Bilanz gegen Federer

Ähnlich sieht es gegen Novak Djokovic aus, der serbische Branchenprimus konnte gegen Alexander Zverev sieben von zehn Matches gewinnen, zuletzt im Halbfinale der US Open. Allerdings hatten alle drei Partien, die Zverev für sich entscheiden konnten, eine besondere Note: In Tokio in diesem Sommer stoppte der gebürtige Hamburger den Run von Djokovic auf den Golden Slam. In Rom 2017 gelang Zverev sein erster Titel bei einem Masters-1000-Turnier überhaupt. Und der Sieg bei den ATP Finals in London 2018 bleibt der bislang größte in der Karriere von Zverev. Neben dem Triumph bei Olympia vor ein paar Monaten.

Gegen Roger Federer hat Zverev die Nase mit 4:3-Siegen vorne, die letzte offizielle Begegnung gab es 2019 in Shanghai. Ob noch weitere dazukommen werden, ist eher fraglich: Der Schweizer kuriert derzeit seine dritte Knieoperation aus, zeigte sich zuletzt auf Krücken beim Laver Cup in Boston.

Ein Zverev hat Andy Murray übrigens schon besiegt: Mischa konnte sich 2017 im Achtelfinale der Australian Open sensationell gegen den Schotten behaupten. Sascha möchte es seinem Bruder nun in Indian Wells gleichtun.

