ATP Indian Wells: Andrey Rublev erdrückt Grigor Dimitrov und steht im Semifinale

Andrey Rublev bezwingt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells den Bulgaren Grigor Dimitrov in zwei Sätzen und steht im Halbfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 21:50 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev erdrückte Grigor Dimitrov im Viertelfinale von Indian Wells

Andrey Rublev steht im Halbfinale der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in Indian Wells: Der Russe, der aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine derzeit unter neutraler Flagge antritt, bezwang im Viertelfinale den Bulgaren Grigor Dimitrov nach 1:31 Stunden Spielzeit mit 7:5 und 6:2 und sicherte sich damit den 13. Matcherfolg in Serie. Rublev bekommt es im Halbfinale nun entweder mit der serbischen Überraschung Miomir Kecmanovic oder dem Lokalmatador Taylor Fritz zu tun.

Vor recht spärlich besetzten Zuseherrängen und bei ausgesprochen angenehmen Witterungsbedingungen (windstille 29 Grad) im Tennis Paradise holte sich der Moskauer das erste Break der Partie zur 3:2-Führung und hätte wenig später bereits zur Satzführung ausservieren können, wäre ihm nicht gerade zu dem Zeitpunkt sein starker erster Aufschlag abhanden gekommen. Dimitrov punktete mit strategisch einwandfrei eingestreuten Rückhand-Slicebällen mit denen der Russe ein ums andre Mal Probleme bekam. Der 5:5-Ausgleich sollte aber nur kurz für Entspannung beim Südosteuropäer sorgen. Rublev schaffte erneut ein Break und nutzte seinen vierten Satzball bei eigenem Service zur Satzführung.

Auch im zweiten Durchgang legte die Nummer sieben der Weltrangliste ordentlich los und sicherte sich mit druckvollem Spiel ein Break zur 2:1-Führung. Und auch in weiterer Folge ließ Rublev nicht locker - Dimitrov schenkte schlussendlich ein weiteres Aufschlagspiel per fünftem Doppelfehler her. Am Ende servierte der 24-Jährige mit ein, zwei kleinen Unsicherheiten aus. Insgesamt ein klares Ausrufezeichen Rublevs, der auch im Halbfinale zu favorisieren sein wird.

