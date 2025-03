ATP Indian Wells: Brillanter Tsitsipas besiegt Berrettini, Medvedev nach Aufgabe weiter

Bei dem ATP-Tour-1000-Turnier in Indian Wells konnte Stefanos Tsitsipas einen fehlerfreien Zwei-Satz-Sieg gegen Matteo Berrettini verbuchen. Daniil Medvedev ist nach der krankheitsbedingten Aufgabe seines Gegners Alex Michelsen ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 23:10 Uhr

Täglich grüßt das Murmeltier – oder in diesem Fall grüßen sich Berrettini und Tsitsipas. Die beiden standen sich erst vor zwei Wochen bei dem ATP-500-Turnier in Dubai gegenüber – dort allerdings im Viertelfinale und nicht wie heute im Sechzehntelfinale. Tsitsipas gewann das Duell in drei Sätzen, zog ins Halbfinale ein und schnappte sich danach den langersehnten Titel bei einem ATP-500-Turnier.

Man merkte Tsitsipas an, wie gut ihm der Turniersieg letzte Woche getan hatte. Zurück in den Top-10 startete der Grieche mit enormem Selbstbewusstsein und setzte Berrettini stark unter Druck. Durch ein fehlerfreies Spiel sicherte sich Tsitsipas den ersten Satz nach genau 30 Minuten mit 6:3. Im Gegensatz zu dem Griechen hatte der 28-jährige Kitzbühel-Champion Schwierigkeiten, in sein Spiel zu finden. Kein konstanter erster Aufschlag, keine sonst so dominante Rückhand oder Vorhand.

Im Zweiten Satz lag der Italiener sogar zunächst mit 3:2 in Führung, allerdings machte der Neunte der Welt dann doch einen kurzen Prozess. Zu Null beendete er das letzte Spiel der Partie mit 6:3.

Medvedev nach Aufgabe eine Runde weiter

Das war ein kurzer Auftritt für den fünfgesetzten Daniil Medvedev. Nach einer 2:0-Führung für den Russen, musste Gegner Alex Michelsen krankheitsbedingt aufgeben. Im Achtelfinale trifft Medvedev auf Tommy Paul, der Cameron Norrie mit 6:3 und 7:5 besiegte und gleichzeitig seinen 50. Sieg bei einem ATP Masters Turnier feiern konnte.

Zverev-Bezwinger im Achtelfinale

Zverev-Bezwinger Tallon Griekspoor hat ebenfalls das Achtelfinale erreicht. Der ungesetzte Niederländer gewann gegen Mpetshi Perricard mit 7:6 (3) und 6:3. Der sonst so aufschlagdominante Franzose suchte heute vergeblich nach seinem außergewöhnlichen Serve. Am Ende der Partie standen bei einer ersten Aufschlagquote von 51 % fünf Asse fünf Doppelfehler gegenüber. Griekspoor nutzte die Schwäche seines Gegners und trifft im morgigen Achtelfinale auf den Qualifikanten Watanuki oder Tiafoe.

