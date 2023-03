ATP Indian Wells: Dominic Thiem und Casper Ruud scheitern zum Auftakt an Nikola Mektic und Mate Pavic

Das Gespann Dominic Thiem und Casper Ruud hatte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gegen die starke Paarung Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien keine Chance.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 21:35 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells

Auch im Duett mit Casper Ruud war Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells kein Sieg vergönnt: Der Lichtenwörther und der Norweger mussten sich dem an vier gesetzten kroatischen Paar Nikola Mektic und Mate Pavic zum Auftakt der Doppelkonkurrenz schlussendlich klar mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.

Das südslawische Duo ist aber bei weitem kein unbeschriebenes Blatt im Doppeltennis - Pavic konnte (unter anderem mit Oliver Marach) insgesamt fünf Grand-Slam-Turniere gewinnen. Mit Mektic zusammen gelang gar der Olympia-Sieg bei den Sommerspielen 2021 in Tokio.

Für Österreich weiter im Doppel-Einsatz ist Lucas Miedler: Der Niederösterreicher, der nur knapp mit seinem Landsmann Alexander Erler den Cut-Off nicht schaffte, tritt in der kalifornischen Wüste mit dem Briten Cameron Norrie an. Die beiden konnten ihre Auftaktaufgabe Hugo Nys (Monaco) und Jan Zielinski (Polen) - immerhin an sieben gesetzt - kämpferisch lösen und treffen nun auf die Kanadier Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov.

Hier das Doppel-Tableau aus Indian Wells.