ATP Indian Wells: Ethan Quinn - der nächste College Boy mit Ambitionen

Ethan Quinn, 19 Jahre alt, hat sich für das Hauptfeld beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells qualifiziert. Der US-Amerikaner ist erst seit vergangenem Sommer Profi auf der ATP-Tour.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 12:16 Uhr

© Getty Images Ethan Quinn ist seit Sommer 2023 Profi auf der ATP-Tour

Das Reservoir an jungen US-Spielern, die nach ihrer College-Karriere den Sprung auf die ATP-Tour wagen, ist erstaunlich groß. Der letzte Vertreter aus diesem Kreis, Ethan Quinn, macht derzeit in Indian Wells auf sich aufmerksam. Nämlich mit der überstandenen Qualifikation. Damit wird Quinn, 2023 noch Champion in der NCAA (der Meisterschaft der Studenten, Quinn spielte für die University of Georgia), erstmals im Hauptfeld eines 1000ers aufschlagen.

„Das bedeutet mir alles, zumal ich ja ursprünglich aus Fresno bin“, sagte Quinn nach überstandener Qualifikation im Tennis Paradise. „Man könnte fast sagen, für jemanden aus Kalifornien ist das wie der Heim-Grand-Slam.“

In Runde eins der Quali konnte sich Quinn gegen Quentin Halls durchsetzen, im Finale dann gegen Andrea Vavassori. Als Erstrundengegner hat das Los mit Patrick Kypson einen Landsmann vorgesehen, Kypson startet mit einer Wildcard. Danach würde Ugo Humbert warten.

Quinn schon bei den US Open 2023 am Start

Im Sommer 2023 ist Ethan Quinn selbst in den Genuss einer Wildcard gekommen, beim „echten“ Grand Slam in Flushing Meadows. Im Moment geht s für den 19-Jährigen aber in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln.

„Sich die Niederlagen nicht zu sehr zu Herzen nehmen.“ Das sei eine der Lektionen, die er bislang mitgenommen hat. „Es wird immer ein nächstes Match, ein nächstes Turnier geben.“ Deshalb sei es wichtig, sich nach Niederlagen schon auf das nächste Turnier zu konzentrieren. Aber wer weiß: Vielleicht ist das nach dem Match gegen Patrick Kypson ja noch gar nicht nötig.

