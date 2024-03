ATP Indian Wells: Jannik Sinner zu stark für Ben Shelton

Jannik Sinner bleibt nach dem 7:6 (4) und 6:1 gegen Ben Shelton im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells in der laufenden Saison unbesiegt. Im Viertelfinale wartet nun ein Überraschungsmann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2024, 07:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner bleibt 2024 unbesiegt

Ben Shelton hat sich redlich bemüht. Aber nach einem knappen ersten Satz ist auch der US-Amwerikaner mit dem Vorhaben gescheitert, Jannik Sinner 2024 eine Niederlage zuzufügen. Saisonübergreifend hält Sinner nach dem 7:6 (4) und 6:1 gegen Lokalmatador Shelton nun bei 18 Matchsiegen in Folge. Und geht auch in das Viertelfinale im Tennis Paradise als Favorit.

Allerdings wird der Australian-Open-Champion seinen dortigen Gegner nicht unterschätzen. Denn Jiri Lehecka setzte sich nach seinem glatten Erfolg gegen Andrey Rublev auch gegen Stefanos Tsitsipas souverän durch. Lehecka glänzte dabei mit aggressivem Spiel - und überstand auch eine zittrige Phase Ende des zweiten Satzes.

Sinner und Lehecka haben auf der ATP-Tour noch nie gegeneinander gespielt. 2019 konnte sich Sinner beim Challenger in Ostrava im Achtelfinale glatt durchsetzen.

Zverev wie schon in Australien gegen Alcaraz

Das zweite Viertelfinale in der unteren Hälfte hat eine standesgemäße Besetzung: Denn dort treffen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Alexander Zverev aufeinander. Alcaraz revanchierte sich am Dienstag an Fabian Marozsan für die im vergangenen Jahr in Rom erlittene Niederlage mit einem souveränen 6:3 und 6:3. Zverev musste gegen Alex de Minaur über drei Sätze gehen, gewann aber schließlich mit 5:7, 6:2 und 6:3.

Damit kommt es zur Wiederauflage des Viertelfinales bei den Australian Open 2024. Da hatte Zverev zwei Sätze lang fast perfekt gespielt - nur um dann am Ende doch noch um den Sieg zittern zu müssen. Der der deutschen Nummer eins aber dennoch noch gelang.

Hier das Einzel-Tableau in indian Wells