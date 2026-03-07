ATP Indian Wells live: Carlos Alcaraz vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Grigor Dimitrov treffen heute in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 23:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 14:15 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Grigor Dimitrov treffen heute in Indian Wells aufeinander.

Der Weltranglisten-Erste wird versuchen, seine imposante Siegesserie aus diesem Jahr fortzusetzen. Derzeit hält er bei 12 Siegen in ebensovielen Matches.

Gegner ist Grigor Dimitrov. Im Head-to-Head zwischen den beiden führt der Spanier mit 4:2. Im Vorjahr behielt Alcaraz in Indian Wells gegen Dimitrov mit 6:1, 6:1 im Achtelfinale die Oberhand.

Alcaraz vs. Dimitrov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Grigor Dimitrov gibt es ab ca. 23:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells