ATP Masters Indian Wells live: Novak Djokovic vs. Kamil Majchrzak im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Kamil Majchrzak treffen heute in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 22 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 08:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Kamil Majchrzak treffen heute in Indian Wells aufeinander

Es wird der erste Auftritt von Novak Djokovic seit den Australian Open werden. Dort hatte Djokovic doch etwas überraschend das Endspiel erreicht, musste sich aber Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Kamil Mjchrzak hat derweil schon ein Match in Indian Wells hinter sich. Der Pole besiegte zum Auftakt Giovanni Mpetshi Perricard.

Djokovic vs. Majchrzak - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Kamil Majchrzak gibt es ab 22 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells