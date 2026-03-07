ATP Masters Indian Wells: Alcaraz gegen Dimitrov - da war doch was!

Carlos Alcaraz und Grigor Dimitrov treffen wie schon im Vorjahr beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells aufeinander. Der Spanier ist dabei klarer Favorit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 07:47 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Grigor Dimitrov sorgen immer für gute Unterhaltung

Bei Carlos Alcaraz und Jannik Sinner ist es mittlerweile ja so, dass jede Niederlage, die nicht gegen den jeweils anderen erfolgt, gleich im Rang einer Katastrophe eingeordnet wird. So war das auch in Miami 2024, als Alcaraz im Viertelfinale an Grigor Dimitrov scheiterte. Da schien sich eine ganz große Krise anzubahnen, die Carlitos spätestens mit seinem ersten Titel in Roland-Garros dann wieder für beendet erklärte.

Nun treffen sich Dimitrov und Alcaraz also heute in Indian Wells, so wie im vergangenen Jahr. Da schien es Carlo Alcaraz ein Anliegen zu sein, die Dinge gegen den bulgarischen Routinier wieder zurecht zu rücken. Alcaraz gewann mit 6:1 und 6:1, im Head-to-Head steht es seither 4:2 für den aktuellen Weltranglisten-Ersten.

Alcaraz zweimaliger Champion in Indian Wells

Die Ausgangsposition vor dem heutigen Treffen könnte eindeutiger kaum sein: Carlos Alcaraz hat in der laufenden Saison noch keine Partie verloren, am ehesten war wohl Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open an einem Coup gegen Alcaraz dran. Grigor Dimitrov dagegen kommt nach seiner langen Verletzungspause erst so wieder ein bisschen in Schwung. Aber wahr ist natürlich auch: Der Auftakterfolg gegen Terence Atmane in Indian Wells war erst der zweite Matchsieg von Dimitrov im Jahr 2026. Der bis dahin einzige war ihm in Brisbane gegen Pablo Carreno Busta gelungen.

Im Tennis Paradise nimmt Grigor Dimitrov übrigens seit 2012 am ersten 1000er der ATP-Saison teil. So richtig rund ist es allerdings nur 2021 gelaufen: Da erreichte Dimitrov das Halbfinale, verlor dieses aber glatt gegen Cameron Norrie.

Ganz anders dagegen Carlos Alcaraz, der in der kalifornischen Wüste eine Bilanz von 20 Siegen bei nur drei Niederlagen aufweist. Und der 2023 und 2024 auch den Titel gewinnen konnte. Vor knapp zwölf Monaten musste sich Alcaraz im Halbfinale dem späteren Champion Jack Draper geschlagen geben.

