ATP Indian Wells: Die „Big Names“ mit gesalzenen Doppel-Hürden

Traditionell geben sich beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells auch viele große Einzel-Könner im Doppel-Wettbewerb die Ehre. Neben Alexander Zverev, der mit seinem Spezl Marcelo Melo startet, auch Jannik Sinner und Novak Djokovic, die sich zum Auftakt gegen die Creme de la Creme der Doppel-Spezialisten beweisen müssen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 07:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit Reilly Opelka ist Jannik Sinner im Doppel auf der Tour noch ungeschlagen.

Auch wenn man beim Doppel-Tableau des ATP-Masters-Events in Indian Wells immer wieder die Diskussion um die berühmten zwei Seiten der Medaille eröffnen kann, dass viele Doppel-Spezialisten der absoluten Weltklasse beim 1000er-Event in der kalifornischen Wüste nicht zum Zug kommen, erfreut sich der gemeine Tennisfan an den Namen der besten Einzelspieler der Welt, die sich dort traditionell tummeln.

Lediglich der Branchenführer Carlos Alcaraz aus den Top 4 scheint lieber die entspannende Einheit auf dem Golfplatz vorzuziehen. Mit Jannik Sinner, der an der Seite des US-amerikanischen Hünen Reilly Opelka antreten wird, bekommen die Zuschauer gleich ein spektakuläres Line-up zum Auftakt geboten. So sieht sich das Duo, das 2021 beim einzigen gemeinsamen Start den Titel beim ATP-250-Turnier in Atlanta sichern konnte, gleich den topgesetzten Marcel Granollers aus Spanien und dem Argentinier Horacio Zeballos gegenüber.

Auch Novak Djokovic wagt einen seiner seltenen Doppel-Auftritte auf der Tour an der Seite des gerade kriselnden Stefanos Tsitsipas, die es mit den an Position 3 geführten Marcelo Arevalo aus El Salvador und dem Kroaten Mate Pavic zu tun bekommen. Auf den Faktor Momentum hoffen die frisch gebackenen Acapulco-Champions Alexander Zverev aus Hamburg und sein brasilianischer Kumpel Marcelo Melo, die zum Auftakt auf die Einzel-Strategen Felix Auger-Aliassime aus Kanada und den US-Amerikaner Sebastian Korda treffen werden.

Trotz der limitierten Plätze aufgrund des zahlreichen Antretens der Einzel-Elite sind auch die absoluten Könner aus dem DACH-Bereich vertreten. Neben dem an Position 5 gesetzten deutschen Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz, das sich zum Auftakt den US-Amerikanern Frances Tiafoe und Brandon Nakashima gegenübersieht, stehen die an Nr. 7 gesetzten Lucas Miedler aus Österreich und der Portugiese Francisco Sabral dem US-amerikanischen Duo Robert Cash/JJ Tracy gegenüber.

Einen Partnerwechsel vollziehen muss der Österreicher Alexander Erler. Anstelle seines Stammpartners Robert Galloway tritt der Tiroler mit dem Italiener Andrea Vavassori an, die zum Start dem an Position 8 gelisteten Doppel mit Jan Zielinski aus Polen und dem Briten Luke Johnson zugelost sind.

Hier das Doppel-Tableau aus Indian Wells