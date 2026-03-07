ATP Indian Wells: Musetti schon out, Shelton schlägt Opelka

Der an Nummer fünf gesetzte Lorenzo Musetti musste sich beim ATP Masters 1000-Turnier in Indian Wells früh verabschieden. Besser lief es unter anderem für Ben Shelton und Learner Tien.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 07:46 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti wirkte nach seiner Verletzung noch etwas eingerostet.

Musetti, der auch im ATP-Ranking derzeit auf Position fünf liegt, unterlag Marton Fucsovics überraschend mit 5:7 und 1:6. Während der Ungar den zweiten Sieg gegen einen Top 5-Spieler in seiner Karriere überhaupt einfuhr, wirkte der Italiener nach seiner Verletzung noch etwas eingerostet.

Musetti hatte im Viertelfinale der Australian Open nach 2:0-Satzführung gegen Novak Djokovic w.o. geben müssen, nachdem er sich eine Blessur am Hüftbeuger zugezogen hatte.

Für Fucsovics geht es nun gegen den wiedererstarkten Arthur Fils, der gegen Dino Prizmic beim Stand von 6:2 und 3:2 von einer Aufgabe des kroatischen Qualifikanten profitierte.

In einem rein US-amerikanischen Duell fuhr der an Position acht gesetzte Ben Shelton einen hart erkämpften 6:7 (3), 7:6 (4), 6:3-Sieg gegen Reilly Opelka ein. Shelton stand dabei bereits kurz vor der Niederlage, als er im Tiebreak des zweiten Satzes mit 4:5 zurücklag.

Nächster Gegner des 23-Jährigen ist Landsmann Learner Tien. Der 20-Jährige bezwang den Australier Adam Walton in zwei Tiebreaks mit 7:6 (3) und 7:6 (8).

