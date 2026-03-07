Mini-Wimbledon in Italien? Mailand bekommt offenbar wieder ATP-Turnier

Wie jetzt bekannt wurde, soll Mailand ab 2028 Standort eines ATP-Turniers werden. Interessant ist dabei vor allem der geplante Untergrund.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 15:52 Uhr

© Getty Images In Mailand soll in Zukunft nicht nur Fußball auf Rasen gespielt werden.

Der (bekannt ehrgeizige) Präsident des italienischen Tennisverbandes Angelo Binaghi hat offenbar die Rechte am ATP-Turnier in Brüssel erworben und will ab 2028 ein ATP 250-Turnier in Mailand ausrichten.

Das Event soll nach den French Open angesetzt werden und auf Rasen - als Vorbereitungsturnier für Wimbledon - ausgetragen werden.

Binaghis Plan sieht zudem eine schrittweise Aufwertung vor, sodass das Turnier nach einigen Jahren von ATP 250- auf ATP 500-Level aufsteigen soll.

Mailand bereits früher ATP-Standort

Auch die Ausrichter des bisherigen ATP-Turniers in Brüssel sind dem Vernehmen nach zufrieden, zahlte der italienische Verband doch angeblich 24 Millionen Dollar für die Rechte.

Mailand war bereits von 1978 bis 2005 Austragungsort eines ATP-Turniers. Damals wurde jedoch in der Halle auf Teppich gespielt.