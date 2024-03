ATP Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff im TV, Liveticker und Livestream

Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 22:30 Uhr live im Tv und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2024, 18:03 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff treffen zum ersten Mal aufeinander

Es wird die allererste Begegnung zwischen Jannik Snner und Jan-Lennard Struff werden. Die auf unterschiedliche Art und Weise die dritte Runde erreicht haben: Sinner hatte mit Thanasi Kokkinakis nach einem Freilos überhaupt keine Probleme, Struff stand gegen Borna Coric schon vor dem Aus, musste drei Matchbälle abwehren.

Für Sinner geht es auch darum, seine weiße Weste zu behalten. Bislang hat der Südtiroler nämlich nur Siege gefeiert. Zunächst bei den Australian Open, danach beim 500er in Rotterdam.

Sinner vs. Struff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff gibt es ab ca. 22:30 Uhr live im Tv und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells